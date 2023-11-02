Читатели китайского интернет-издания «Гуаньча» поддержали высказывание главы Министерства обороны России Сергея Шойгу относительно способностей российской ПВО сбить все истребители F-16, которые будут поставлены Западом на Украину, примерно в течение двадцати дней.

Один из комментаторов написал, что «верит» словам Сергея Шойгу. Он также призвал производить большее количество противорадиолокационных боеприпасов и ракет «воздух-воздух» средней дальности. Эти ракеты смогут «уничтожить миф» о западной «чудо-технике».

Другой пользователь обратился к российскому министру обороны с призывом: «Сожгите их дотла!». Еще один комментатор отметил, что американские истребители F-16 не являются идеальным оружием для боя.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что российские средства противовоздушной обороны за минувший месяц уничтожили более 1.4 тысячи средств воздушного нападения со стороны Украины, в том числе 37 самолетов и шесть ракет ATACMS.