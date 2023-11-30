Неопознанные образования неправильной многоугольной формы по поверхностью Марса, напоминающие «клинья» и залегающие на глубине в 35 метров, были обнаружены георадаром китайского марсохода Zhurong.

Группа ученых из Института геологии и геофизики при Академии наук Китая рассказала, что данные георадара марсохода дополняют информацию, полученную орбитальным радиолокационным исследованием. Размеры обнаруженных объектов варьировались от нескольких сантиметров до десятков метров.

Исследователи предполагают, что скрытые структуры под поверхностью планеты Марс могли сформироваться в результате многочисленных циклов замораживания и оттаивания или возникнуть после остывания вулканических лавовых потоков.

Китайский марсоход исследовал местность на равнине Утопия, являющейся крупнейшим не только на Марсе, но и во всей Солнечной системе ударным кратером диаметром 3300 километров. Всего марсоход обнаружил 16 «клиньев» многоугольной формы, преодолев расстояние в 1921 метр.