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Российские изготовители интим-товаров разработали технологию, которая позволила снизить стоимость весьма дорогостоящего производства фаллоимитаторов. Тем самым они заинтересовали китайские корпорации.

Речь идет об изделиях нестандартных размеров и форм, которые Китай резко изготавливал из-за чрезмерно высокой себестоимости. Российская технология дает возможность в разы уменьшить ее и сделать продукцию доступной для массового потребителя.

Представители китайских компания побывали на производстве и призвали российских разработчиков новой технологии открыть собственную фирму в КНР.

Тг-канал BAZA отмечает, что индустрия интим-товаров в России практически не пострадала из-за западных санкций. Она оперативно решила проблему с сырьем, что позволило перейти на отечественные материалы, ничем не уступающие иностранным. Однако ряд товаров приходится все же закупать в КНР, что из-за снижения курса рубля и логистических проблем вынуждает поднимать цены на них.

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