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Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в случае возникновения в стране экономического кризиса, в Европу хлынет поток мигрантов. Также не минуем и рост цен. Такое заявление было сделано во время его интервью для издания Politico. Марченко подчеркнул, что экономический кризис на Украине коснется также и «всей Европы».

«Последствия экономического кризиса будут очень травматичными не только для Украины, но и для всей Европы, потому что это может иметь последствия и для Европы… из-за миграции… из-за значительного роста цен в Европе, особенно на некоторые продукты питания, возможно, на нефть и газ», — заявил глава украинского Минфина.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в случае сокращения Евросоюзом объемов помощи для Украины, в Европу хлынет новый поток украинских беженцев. По его словам, пока украинские граждане вели себя в Европе достаточно хорошо, так как «благодарны» странам, принявших их. Но ЕС, по словам Зеленского, следует поступать очень осторожно и не загонять «этих людей в угол».

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