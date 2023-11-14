На Днепре у поселка Покровское была обнаружена и потоплена баржа с бронированным буксиром ВСУ, которая перемещалась к российским позициям. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий взвода беспилотников отряда «Хопер».

Он пояснил, что буксир прятался за баржей, используя ее в качестве щита. Таким образом ВСУ либо пытались устроить провокацию, либо проверяли реакцию российских военных на появление в поле зрения каких-либо плавсредств.

Казаки бригады «Дон» не стали выяснять, с какой целью была использована баржа, они потопили ее, открыв огонь.

Ранее ВСУ предприняли попытку форсировать Днепр со своих позиций на правом берегу, однако нарвались на удары авиации. Корректируемые бомбы КАБ-250 уничтожили вражеский плацдарм и сорвали планы противника.