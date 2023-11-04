Телефонные мошенники и спамеры находят номера пользователей мобильной связи в клиентских базах самых различных компаний. Именно они являются основным источником информации для разного рода аферистов, рассказал эксперт в области кибербезопасности Ярослав Каргалев.

«Сегодня львиная доля номеров для обзвона, в частности, мошеннического, собирается в результате взломов и хищений клиентских баз данных у различных компаний», — цитирует эксперта портал “Прайм”.

По словам эксперта, утечка номеров может произойти не только в результате кибератаки или взлома. Зачастую компании допускают грубейшие ошибки в конфигурациях хранения баз данных, открывая к ним практически беспрепятственный доступ.

В таких источниках хранится подробная информация о клиенте, поэтому они наиболее востребованы у мошенников. Кроме того, аферисты находят номера для обзвона на многочисленных сервисах и сайтах, которые требуют для регистрации аккаунта в обязательном порядке вводить телефон пользователя Сети.

Каргалев рекомендует использовать антиспам-приложения, которые уже проверены и способны обеспечить надежную защиту от нежелательных звонков. Кроме того, имеет смысл сократить количество регистраций на разнообразных сервисах, на которых нужно указывать номер.