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Капитан ВСУ, ранее занимавший пост главы Минэкономики Украины заявил, что граждане страны не хотят умирать ради “возвращения” Донбасса и Крыма.

В интервью британскому таблоиду The Guardian он заявил, что «вернуть» Крымский полуостров, а также Луганскую и Донецкую области реально. Но для этого нужно призвать до 500 тысяч украинцев и получить от Запада достаточное количество танков и самолетов.

«Но я не вижу еще 500 тысяч человек, готовых погибнуть», цитирует Омеляна РИА Новости.

Также он заявил, что Украина вряд ли пойдет на переговоры с Россией. Единственное, для чего она могла бы перейти к дипломатическому урегулированию конфликта – это вступление в Североатлантический альянс и наращивание Вооруженных сил.

Ранее в России заявили, что в настоящий момент нет никаких предпосылок для прекращения огня и перевода конфликта в мирное русло. ВС РФ намерены достичь всех целей специальной военной операции. В любом случае, Киев хорошо знает те условия, которые необходимо выполнить для дипломатического урегулирования.

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