Вернувшийся из магазина студент юрфака Виталий Черилов обнаружил дома убитых родителей. В зверском убийстве сразу был обвинен бывший уголовник, однако дальнейшее расследование привело оперативников к неожиданной концовке. О громком деле, всколыхнувшем весь Волгоград 1980-х годов, рассказал Леонид Каневский в криминальной передаче «Следствие вели». Подробности истории сообщает портал V1.ru.

Прибывшие на место убийства сотрудники милиции отметили, что из квартиры не пропало ценных вещей. Однако младший сын Виталий заметил, что из квартиры пропали ключи от гаража, в котором стояла дефицитная и дорогая на тот момент машина – ВАЗ-2107. В то время престижная «семерка» по стоимости приравнивалась к кооперативной квартире.

Устроив засаду перед гаражом, оперативники смогли схватить недавно вышедшего из колонии Олега Графулина по кличке «Граф». Рецидивист уверял сотрудников милиции, что он не причастен к жестокому убийству, а ключи нашел недалеко от гаража и не удержался от соблазна открыть его.

Начальник отдела по раскрытию умышленных убийств УВД Волгоградского облисполкома Виктор Быков обратил внимание, что убийство произошло, когда по телевизору показывали очередной выпуск программы «Вокруг смеха» и большая часть соседей была дома. Оперативник предположил, что такой опытный рецидивист как «Граф» никогда бы не пошел на дело в такое время.

Тогда Быков решил вызвать на повторный допрос младшего сына профессора Черилова – Виктора. Во время беседы с парнем сотрудник милиции заметил следы крови в ухе Виктора. Экспертиза показала, что это кровь его убитой матери. Тогда парень признался, что он убил своего родного отца и мать.

Оказалось, что профессор Черилов воспитывал своих детей очень строго. При этом за любую провинность следовало суровое наказание. «Провинившегося сына он ставил на стул, а другой должен был ходить вокруг и плевать на него», – рассказал сосед о семьи Павел Коновалов.

Трагедия произошла из-за ссоры сына с родным отцом. Профессор не хотел пускать сына на свидание с девушкой. «Я не позволю тебе встречаться с этой девкой! Ты – сын профессора. А она? Голь подзаборная! Отец – бывший сварщик, мать – уборщица. Вся их семейка – нищие голодранцы!», – вспомнил во время дачи показаний Виталий Черилов. В итоге сын схватил нож и в припадке ярости зарезал сначала своего отца, а потом и мать, нанеся ей около 40 ударов ножом.