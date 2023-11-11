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Кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами, предостерегает Вашингтон от военных столкновений с Россией и Китаем, подчеркивая, что подобный конфликт может привести к прекращению существования Соединенных Штатов.

В эфире PBD Podcast он отметил, что страна имеет слабое положение в военном и экономическом аспектах, особенно в контексте военных возможностей в космосе. Рамасвами подчеркнул серьезные военно-космические силы у России и Китая и отсутствие у США значимых оборонительных и наступательных возможностей в космосе.

Кандидат также обещал сосредоточиться на внутренней политике и избегать «безвыигрышных войн», призывая к сильной Америке через внутренние усилия, а не внешние конфликты.

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