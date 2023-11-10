Канадский охотник подстрелил оленя, в рогах которого застряла мертвая голова

4 ноября Тайсон Раймер отправился охотиться на оленей вместе со своей девушкой неподалеку от семейной фермы в провинции Саскачеван. Однако тот ноябрьских день принял дикий и неожиданный поворот, сообщает издание Outdoor Life, когда 24-летний канадец заметил 10-рогого белохвостого оленя, тащившего на своих рогах оторванную голову другого оленя – восьмирогого.

Тем утром Раймер и его подруга расположились в высокой траве на краю холмистого поля. Они отправились охотиться, ожидая, что подстрелят лань или, может быть, неплохого оленя. В какой-то момент парень использовал олений манок, а затем увидел, как из леса вышел олень с двумя головами и направился к их позиции.

«Я навел на него бинокль и не смог поверить в то, что видел собственными глазами», – рассказал Раймер для Outdoor Life. «Это был хороший самец, с рогов которого свисала голова другого крупного оленя».

Вскоре канадец потерял оленя из виду и вместе с подругой они решили выследить его. Поле, на которым олень был замечен, было холмистым, и ветер дул в их пользу. У него также был однозарядный пистолет 50-го калибра, поэтому ему требовалось сократить дистанцию, чтобы добыть десятирогого.

«Я подошел к нему примерно на 70 метров и мог отчетливо видеть оленя на другой стороне холма», – сообщил Раймер. «Наконец он подошел ближе, и я выстрелил, после чего он немного пробежал и упал замертво. Когда я подошел ближе к этому оленю, увиденное вблизи было еще более невероятным».

Олень с двумя головами

Осмотрев 10-рогого оленя, парень увидел, что голова 8-восьмирогого надежно закреплена на рогах его трофейной добычи.

«Я думаю, что они дрались», – заявил Раймер. «Подстреленный мною выиграл битву, а восьмироговый погиб».

Оба были зрелыми самцами с толстыми рогами. Канадский охотник считает, что обладатель 8-роговой головы, возможно, был более старым самцом, поскольку его рога были даже толще, чем у 10-рогого.

«Мне хотелось бы думать, что десятирогий сломал шею восьмирогому во время их поединка», – заявил парень. «Затем, пока победитель тащил на себе другого оленя, койоты и другие хищники могли рвать мертвое тело до тех пор, пока голова окончательно не отделилась».

Раймер добавил, что 10-роговый самец, подстреленный им, двигался вполне нормально, поскольку он видел, как олень бежал после выстрела. Молодой канадец вспомнил, как за неделю до этого один из членов семьи рассказал ему, что видел, как крупный олень тащил за собой мертвого самца, и что эти двое, похоже, были полностью сцеплены рогами.

«Я уверен, что это был именно этот самец», – отметил охотник. «Когда мы сняли шкуру с десятирогого, он был очень худощавым, практически без жира – совсем не похожим на других зрелых самцов, которых мы добываем обычно. Вероятно, у него были проблемы с питанием, и поэтому он стал таким худым».

Тайсон Раймер сообщил, что намеревается выставить обе оленьи головы так, чтобы их рога были все еще переплетены, но он еще не решил, как именно выставит их дома. Он также продолжает искать подходящего таксидермиста. А пока он использует стяжки, чтобы сохранить рогатые головы именно в том виде, в котором он их нашел.

«Это то, чего я никогда прежде не видел и, вероятно, никогда больше не увижу», – пояснил парень.