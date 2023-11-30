Компания Dacia, входящая в состав концерна Renault, представила новое поколение своего популярного кроссовера – Duster. Новинка построена на новой платформе CMF-B, которая после существенной модернизации должна была лечь в основу нового поколения отечественного внедорожника Lada Niva.

Пресс-служба компании Dacia опубликовала первые снимки нового поколения кроссовера Duster и подробную техническую информацию. Несмотря на использование новой платформы габариты популярного французского кроссовера практически не изменились. Длина автомобиля составляет 4,34 метра, ширина – 1,81 метра, а высота – 1,66 метра.

Переднеприводная версия машины может похвастать увеличенным до 472 литров объемом багажника. Дополнительный груз весом 80 килограмм можно будет перевезти на крыше автомобиля, если закрепить на рейлингах специальный бокс.

Базовая версия кроссовера будет представлена с литровым турбомотором, развивающим 100 лошадиных сил. Также будет доступна версия кроссовера ECO-G 100, которая будет потреблять, как бензин, так и сжиженный газ. Топовая версия Duster будет агрегатироваться бензиновым турбированным силовым агрегатом объемом 1,2 литра на 130 лошадиных сил с системой «мягкого гибрида».