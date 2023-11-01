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ВС РФ под Авдеевкой уничтожили немецкий танк Leopard 2A6, принадлежащий ВСУ. Телеграм-канал «Военная хроника» отмечает, что это первая такая боевая машина на данном направлении.

Танк принадлежал 47-й механизированной бригаде «Магура», о постоянных поражениях которой уже ходят легенды. Подразделение было разгромлено на Запорожском направлении, где понесло колоссальные потери, а теперь терпит одну катастрофу за другой под Авдеевкой. Буквально недавно ВС РФ уничтожили американскую боевую машину пехоты «Брэдли», а сейчас очередь дошла и до танков «Леопард».

Боевики ВСУ попытались дополнительно укрепить броню боевой машины, они установили довольно мощные противокумулятивные экраны, но это не помогло – уже с первого попадания российский снаряд вызвал возгорание танка.

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