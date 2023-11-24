Как американец выиграл миллион в лотерею и потерял все

«Смущенный» победитель одной из лотерей в США рассказал, как ему удалось выиграть миллион долларов и чего это ему стоило. Источник: ABC News.

Мужчина, отказавшийся представиться своими именем, позвонил на подкаст The Ramsey Show, посвященный финансовым консультациям, чтобы поделиться своей печальной историей и попросить помощи.

«Я бывший победитель лотереи. Мне удалось выиграть миллион по скретч-билету в штате Вирджиния, когда мне было 28», – рассказал звонивший. «Сейчас мне 36, и я потерял эти деньги».

«До нуля?», – уточнил соведущий Джордж Камел (фото ниже).

«Да», – подтвердил мужчина.

Он объяснил, что его выигрыш в итоге составил порядка $750 000, но затем эта сумма была также уменьшена до $555 000 (37 185 тыс. руб. на 2015 год) после уплаты налогов. Тем не менее, несмотря на очень крупную прибыль, за следующие восемь лет он опустошил свой банковский счет до нуля.

По словам звонившего, часть денег пошла на покупку новой машины и погашение студенческих кредитов. Однако большая часть лотерейного приза, признался мужчина, была потеряна так же, как и выиграна – в азартные игры.

«Я рисковал, когда покупал тот билет, верно? Так вот это никогда и не прекращалось», – объяснил он. «После того, как я выиграл, азартные игры стали очень привлекательны, в большей степени казино и спортивные ставки. Мне очень неловко рассказывать об этом».

Жизнь после выигрыша

Мужчина рассказал, что незадолго до того, как позвонить на подкаст, он начал предпринимать шаги, чтобы изменить свою жизнь.

Он сообщил, что обратился к «Анонимным игрокам», группе поддержки игрозависимых, аналогичную по структуре «Анонимным алкоголикам», и назначил встречу, чтобы поговорить с кем-нибудь в надежде «преодолеть зависимость и двигаться вперед».

По его словам, сейчас он работает менеджером ресторана, зарабатывая $75 000 (6696 тыс. руб.) в год, и у него на счету в банке $6000 (около 535 тыс. руб.). У него остаются два федеральных студенческих кредита, которые так и не выплачены, долг по ним составляет $29 000 долларов (2590 тыс. руб.).

Ведущие «Шоу Рэмси» помогли мужчине-игроману составить финансовый план. Они поручили ему сформировать резервный фонд, прежде чем начать погашать свой студенческий долг. Джордж Камел подсчитал, что, судя по доходам этого человека, его задолженность можно будет погасить в течение года.

«Мы рекомендуем вам создать полностью профинансированный чрезвычайный фонд, чтобы никогда больше не приходилось влезать в долги, и чтобы у вас была финансовая основа», – заявил Камел. «Но более важная задача – взять под контроль ваши расходы и эту игровую зависимость».

Позвонивший на The Ramsey Show мужчина не одинок в своей судьбе. По оценкам, от 30 до 70% победителей лотерей в США объявляют о банкротстве вскоре после крупного выигрыша. Примечательно, что победители лотерей в несколько раз чаще объявляют о банкротстве, чем среднестатистический американец.

«Я клялся самому себе, что со мной банкротства не произойдет, но сейчас я уже на грани», – признал мужчина.