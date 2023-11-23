Украинская армия столкнулась с совершенно неожиданным противником. В окопах появились полчища мышей, которые создают боевикам серьезные проблемы. Они нападают на терминалы интернета Starlink и грызут проводку, лишая ВФУ доступа к Сети.

Боец по имени Дмитрий рассказал корреспонденту издания Japan Times, что в прошлом году такого нашествия мышей не помнит. В этом же грызуны освоились в окопах и ведут себя как дома. Они изгрызли теплый свитер военнослужащего, подаренный супругой, постоянно бегают под ногами и ищут любую еду.

Боевики расставляют липкие ловушки, однако справиться с огромными полчищами грызунов они не в силах, передает портал aif.ru.

Мыши, атакующие Starlink – не единственная проблема, с которой столкнулись боевики ВСУ поздней осенью. Кроме того, из-за опавшей листвы они уже не могут хорошо маскировать технику и вооружение, из-за чего беспилотные аппараты ВС РФ быстро обнаруживают позиции противника.