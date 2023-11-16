Телеведущий Иван Ургант официально не объявлен иноагентом или персоной нон грата, однако у него постоянно возникают сложности из-за критики. Кроме того, он создает проблемы другим людям.

Так, 15 ноября пришло сообщение об увольнении замдекана факультета международной журналистики МГИМО Юрия Кобаладзе. StarHit отмечает, что произошло это из-за приглашения на лекцию Ивана Урганта, который сейчас в опале. В Сети разгорелся скандал и замдекана скорее всего «ушли» с любимой работы.

Студенты факультета призвали администрацию МГИМО вернуть Кобаладзе, так как он не только высококлассный преподаватель с огромным опытом, но еще и хороший администратор и отлично справлялся со всеми возложенными на него обязанностями. Тем более, что причина увольнения вызывает серьезные сомнения.

Ургант в ходе лекции не говорил о политике, он развивал тему налаживания личных связей в информационном пространстве и шутил. Телеведущий не является иноагентом, он не делал заявлений о специальной военной операции и поэтому увольнение замдекана из-за приглашения журналиста выглядит странно.

Сам ведущий прокомментировал ситуацию фразой “Ах, водевиль, водевиль” в социальных сетях. При этом непонятно, то ли он считает все происходящее несерьезным, то ли удивляется. что стал причиной столь печальных событий.