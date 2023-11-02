Телеведущий Иван Ургант, который с начала специальной военной операции не появляется на телеэкранах, в настоящий момент живет в Дубае и хватается за каждую выпавшую возможность заработать деньги.
На днях он выступил на одном из развлекательных шоу для зажиточных россиян вместе с другим известным ведущим Владимиром Познером. После выступления участники мероприятия отвечали на вопросы от зрителей.
Одна из поклонниц поинтересовалась у Урганта, любит ли он Россию, на что шоумен, ни секунды не сомневаясь, дал положительный ответ.
«Я люблю Россию. Знаете, развернуто скажу… Даже чуть-чуть приотверну… Я вообще даже не знал, как сильно ее люблю», – заявил телеведущий.
Владимир Познер не стал отвечать развернуто, а просто поддержал Урганта в его любви к России.
Кроме того, зрители спросили, наступит ли мир во всем мире и когда это будет. Познер немного замялся, пытаясь ответить на этот вопрос, но его выручил коллега. Иван заявил, что на первую часть вопроса однозначный ответ «да».
«А когда? Не знаем. Все будет, иначе зачем жить?», – заявил шоумен.