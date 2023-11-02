Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Телеведущий Иван Ургант, который с начала специальной военной операции не появляется на телеэкранах, в настоящий момент живет в Дубае и хватается за каждую выпавшую возможность заработать деньги.

На днях он выступил на одном из развлекательных шоу для зажиточных россиян вместе с другим известным ведущим Владимиром Познером. После выступления участники мероприятия отвечали на вопросы от зрителей.

Одна из поклонниц поинтересовалась у Урганта, любит ли он Россию, на что шоумен, ни секунды не сомневаясь, дал положительный ответ.

«Я люблю Россию. Знаете, развернуто скажу… Даже чуть-чуть приотверну… Я вообще даже не знал, как сильно ее люблю», – заявил телеведущий.

Владимир Познер не стал отвечать развернуто, а просто поддержал Урганта в его любви к России.

Кроме того, зрители спросили, наступит ли мир во всем мире и когда это будет. Познер немного замялся, пытаясь ответить на этот вопрос, но его выручил коллега. Иван заявил, что на первую часть вопроса однозначный ответ «да».

«А когда? Не знаем. Все будет, иначе зачем жить?», – заявил шоумен.

Вам может понравиться

Раненый при обстреле ВСУ военкор «Известий» Полторанин рассказал о самочувствии

Военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин попал под обстрел ВСУ в Донецке. Он получил ранение и сейчас находится в больнице. Полторанин выразил благодарность врачам, которые сделали ему операцию, а также сообщил,

El País: украинские офицеры назвали крупные потери причиной остановки контрнаступления ВСУ

Испанское издание El País рассказало об остановке контрнаступления ВСУ, а также раскрыло ее причины со ссылкой на украинских военных. Обозреватель Кристиан Сэгура, перевод публикации которого представлен РИА Новости, заявил, что

В Совбезе РФ назвали расширение БРИКС успехом российской дипломатии

С начала следующего года в БРИКС войдут такие страны, как Иран, Эфиопия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Аргентина. Расширение организации говорит об эффективности работы дипломатического корпуса РФ, а также о