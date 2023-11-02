Телеведущий Иван Ургант, который с начала специальной военной операции не появляется на телеэкранах, в настоящий момент живет в Дубае и хватается за каждую выпавшую возможность заработать деньги.

На днях он выступил на одном из развлекательных шоу для зажиточных россиян вместе с другим известным ведущим Владимиром Познером. После выступления участники мероприятия отвечали на вопросы от зрителей.

Одна из поклонниц поинтересовалась у Урганта, любит ли он Россию, на что шоумен, ни секунды не сомневаясь, дал положительный ответ.

«Я люблю Россию. Знаете, развернуто скажу… Даже чуть-чуть приотверну… Я вообще даже не знал, как сильно ее люблю», – заявил телеведущий.

Владимир Познер не стал отвечать развернуто, а просто поддержал Урганта в его любви к России.

Кроме того, зрители спросили, наступит ли мир во всем мире и когда это будет. Познер немного замялся, пытаясь ответить на этот вопрос, но его выручил коллега. Иван заявил, что на первую часть вопроса однозначный ответ «да».