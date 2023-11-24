Актер Михаил Ефремов в колонии «работает как вол» и очень старается заслужить условно-досрочное освобождение, рассказал Иван Охлобыстин. Также он добавил, что к Ефремову все относятся очень хорошо.

В интервью порталу aif.ru Охлобыстин рассказал, что очень хотел поздравить актера с 60-летним юбилеем, но тот запретил делать это публично.

«Миша боится, что что-то может повлиять на его условно-досрочное освобождение. Он старается…Мы никак не можем на это повлиять», – пояснил Охлобыстин.

Напомним, что суд сперва приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима, но после апелляции уменьшил срок до семи с половиной лет.