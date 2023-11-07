Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Совет министров Италии в ходе экстренного заседания принял решение о предоставлении гражданства 8-месячной британке, страдающей неизлечимым заболеванием, ради сохранения ее жизни. Об этом в своем материале сообщает газета il Messaggero.

Девочка из Великобритании по имени Инди Грегори страдает редким митохондриальным заболеванием, из-за чего тело ребенка не способно вырабатывать достаточный объем энергии для поддержания жизни. Доктора из британского города Ноттингем признали заболевание неизлечимым и приняли решение отключить ребенка от аппарата жизнеобеспечения. При этом решение врачей поддержал Высокий суд Англии.

Об этой ситуации узнали в правительстве Италии, которое приняло решение о предоставлении британки итальянского гражданства и покрытия всех расходов, связанных с лечением ребенка.

«Решение последовало за готовностью педиатрической больницы Bambino Gesù (“Младенец Иисус”) по поводу госпитализации Инди Грегори и последующего запроса о предоставлении итальянского гражданства, поданного адвокатами родителей. Правительство Италии также сообщило руководству больницы и семье о своем обязательстве покрыть расходы на лечение, которое окажется необходимым», – заявили в пресс-службе итальянского правительства.

Вам может понравиться

Nature: в XXI веке значительно возросла частота и сила ураганов

Интенсивность природных явлений на планете Земля увеличивается по мере изменения климата. При этом повышение температур воды в мировом океана напрямую влияет на усиление тропических штормов, которые все чаще перерастают в

Эксперт Кнутов: ВСУ устанавливают комплексы ПВО в городской застройке

Зенитные ракеты ВСУ часто падают на жилые дома в украинских городах из-за размещения комплексов ПВО на территории населенных пунктов. Об этом в беседе с NEWS.RU рассказал директор Музея войск ПВО,

Главком ВСУ Залужный признал успехи российских военных

В своей статье в издании Economist главком ВСУ Валерий Залужный не только заявил, что красивого и мощного прорыва у Киева уже не получится, но еще и рассыпался в похвалах российской