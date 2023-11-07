Совет министров Италии в ходе экстренного заседания принял решение о предоставлении гражданства 8-месячной британке, страдающей неизлечимым заболеванием, ради сохранения ее жизни. Об этом в своем материале сообщает газета il Messaggero.

Девочка из Великобритании по имени Инди Грегори страдает редким митохондриальным заболеванием, из-за чего тело ребенка не способно вырабатывать достаточный объем энергии для поддержания жизни. Доктора из британского города Ноттингем признали заболевание неизлечимым и приняли решение отключить ребенка от аппарата жизнеобеспечения. При этом решение врачей поддержал Высокий суд Англии.

Об этой ситуации узнали в правительстве Италии, которое приняло решение о предоставлении британки итальянского гражданства и покрытия всех расходов, связанных с лечением ребенка.