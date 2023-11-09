Первая полномасштабная война в истории человечества произошла на европейском континенте чуть более 5 тысяч лет назад. Об этом сообщили антропологи из Испании, которые в провинции Алава изучали крупное захоронение.

Выяснилось, что у часовни Святого Иоанна Богослова перед Латинскими воротами, которая давно заброшена, было захоронено 338 человек.

Ученые пояснили, что на этой территории не проводили массовых погребений, поэтому объяснение только одно – речь идет о братской могиле. Эта версия частично подтвердилась, когда на костях эксперты нашли следы повреждений стрелами и другим оружием.

«Большинство травм — переломы, полученные в результате ударов каменными дубинками, топорами и теслами, попадания стрел, изготовленных из дерева, кости или рога, а также каменных снарядов, запускаемых с помощью пращи», — рассказали исследователи.

Они также отметили, что в могиле покоились тела людей, принадлежащих к разным этническим группам. Поэтому скорее всего они погибли в ходе войны, которая была первой в истории человечества.