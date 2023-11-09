Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Первая полномасштабная война в истории человечества произошла на европейском континенте чуть более 5 тысяч лет назад. Об этом сообщили антропологи из Испании, которые в провинции Алава изучали крупное захоронение.

Выяснилось, что у часовни Святого Иоанна Богослова перед Латинскими воротами, которая давно заброшена, было захоронено 338 человек.

Ученые пояснили, что на этой территории не проводили массовых погребений, поэтому объяснение только одно – речь идет о братской могиле. Эта версия частично подтвердилась, когда на костях эксперты нашли следы повреждений стрелами и другим оружием.

«Большинство травм — переломы, полученные в результате ударов каменными дубинками, топорами и теслами, попадания стрел, изготовленных из дерева, кости или рога, а также каменных снарядов, запускаемых с помощью пращи», — рассказали исследователи.

Они также отметили, что в могиле покоились тела людей, принадлежащих к разным этническим группам. Поэтому скорее всего они погибли в ходе войны, которая была первой в истории человечества.

Вам может понравиться

Гузеева разрыдалась на шоу «Перепой звезду»

Популярная телеведущая и актриса Лариса Гузеева, являющаяся одним из членов жюри телепередачи «Перепой звезду», расплакалась из-за композиции, исполненной участниками шоу. Гузеева невероятно растрогалась, когда комментировала выступления конкурсанта Игоря Ларина и

Мэр Кулемзин: шесть человек погибли в центре Донецка в результате обстрела ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о шести погибших в результате обстрела украинскими нацистами Ворошиловского района города. В своем телеграм-канале глава администрации пояснил, что удар был нанесен по Управления труда и

Эксперт Дандыкин: зимой ВСУ попытаются накопить резервы для нового контрнаступления

В осенне-зимний период руководство Украины попытается накопить достаточно вооружений и провести дополнительную мобилизацию для организации очередного контрнаступления весной. Поэтому главная задача ВС РФ – не позволить противнику перейти в глухую