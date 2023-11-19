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Из-за угрозы извержения вулкана Исландия оказалась в состоянии неопределенности. По мнению властей, людям, эвакуированным из населенного пункта Гриндавик, можно будет вернуться в свои дома лишь спустя несколько месяцев, когда опасность окончательно минует.

Жители Исландии, проживающие на юго-западе острова, живут в постоянном напряжении, не зная случиться ли извержение вулкана или нет. Как сообщает Associated Press, даже если угроза катастрофа пройдет, эвакуированные из опасной зоны люди не смогут сразу вернуться в свои дома. Необходимо, чтобы прошли месяцы, чтобы жители Гриндавика смогли возвратиться домой.

Напомним, что местное население рыбацкого города Гриндавик было эвакуировано еще на минувшей недели из-за высокой вероятности извержения вулкана. В результате сейсмической активности, через весь населенный пункт расположились трещины. Местами земля приподнялась более, чем на 1 метр.

По заявлению Ирландского метеорологического управления, существует высока вероятность извержения вулкана «вдоль 15-километрового магматического туннеля», а «основное место» – район к северу от Гриндавика, неподалеку от горы Хагафелл.

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