Несмотря на скептицизм некоторых пользователей, в мире увеличивается интерес к нейронным сетям. Компании используют ИИ в своей деятельности, ведут разъяснительную работу, организуют онлайн-дискуссии экспертов.

Искусственный интеллект (ИИ) самообучаем. Нейронные сети анализируют массивы информации, выявляют тенденции и паттерны, производят контент. Одобренные пользователем тексты, изображения и видео поступают в базу данных. Система выявляет закономерности и корректирует алгоритмы генерации контента.

Как сделать качественный контент с помощью ИИ, читайте в статье хостинг-провайдера сайтов HostFly.by.

От каких факторов зависит качество работы ИИ?

Качество видео, текстов и изображений определяется точностью постановки задачи. Успешно работают универсальные и узкоспециализированные ИИ. Система не может генерировать качественный результат при некорректной постановке задачи.

Наиболее популярные ИИ для создания текста: Text Paraphrasing, Text Uniqueness, Article Builder. У каждого инструмента свои особенности:

Paraphrasing умеет перефразировать предложения и подобрать точные синонимы.

Uniqueness создает уникальный контент. ИИ сравнивает сгенерированную статью с другими материалами в сети. Если обнаружены дубликаты, предлагает варианты.

Алгоритм Article Builder основан на пользовательских предпочтениях.

Системы Google и Яндекс продвигают страницы с оптимальным количеством пользовательских запросов, не любят одинаковых предложений, контролируют наличие раздела с типовыми вопросами. Чтобы проверить текст на соответствие требованиям поисковиков, используют инструменты: FAQ Generator., Phrase Removal или Words for Over-Shaving.

Нейросети используются также чтобы:

оптимизировать название и описания для видео (Title and Description Meta Optimization);

исправить ошибки в текстах (Grammar and Spelling);

сгенерировать рекомендации по созданию дизайна. Речь идет о композиции, выборе шрифтов, палитры цветов, а также других профессиональных приемах оформления контента (Design Guidelines).

Как получить качественный контент и не навредить?

Алгоритм человеко-машинного интеллекта основывается на правилах. Изучите рекомендации, чтобы «общаться» с ИИ на одном «языке»:

разработайте подробное техническое задание, где перечислите свои требования;

правьте сгенерированный текст: воспользуйтесь структурой или выделите лучшие абзацы, остальное — откорректируйте;

подходите к делу творчески: оцените нетрадиционное решение вопроса, добавьте свое видение, раскройте тему по-новому.

Контент — бизнес-инструмент, который помогает движению вперед или тормозит развитие. За доступ к нейросетям платят, чтобы продвинуть компанию, привлечь внимание целевой аудитории, продать товары или услуги.

При бездумном применении ИИ существуют риски, связанные с дезинформацией или введением посетителей в заблуждение. Простой способ не навредить сайту или YouTube-каналу — тщательная проверка сгенерированного контента на уникальность, правдивость, соответствие законодательству.