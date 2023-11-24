Российская супермодель Ирина Шейк, проживающая в США, на минувшей неделе побывала в Мюнхене. Модель посетила церемонию премии Bambi Awards 2023. После мероприятия Ирина решила устроить эффектную фотосессию на крыше здания.

На снимках Шейк предстала в эффектном вечернем платье в пол. Изюминку образу придавал кожаный корсет, подчеркивающий женственные формы модели. Бывший «Ангел» Victoria’s Secret решила позировать, несмотря на мелкий дождь. Но это не испортило снимки, а наоборот добавило образу невероятную соблазнительность.

Поклонники оценили снимки знаменитости. Многие подчеркнули красоту фигуры Ирины, отметив, что она выбрала великолепное платье.

Ранее стало известно, что Ирина Шейк стала лицом популярного бренда Zara. Об этом сообщается на официальном сайте компании. 37-летняя модель снялась в одежде известной торговой марки. Поклонникам особенно пришелся по душе образ в синем бархатном платье. Также Шейк примерила и другие наряды от Zara. Отмечается, что все образы с фотосессии уже доступны к продаже.