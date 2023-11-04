Иностранные туристы, побывавшие в российской Федерации, остались очень довольны работой таксистов. По их словам, водители приезжают очень быстро, а использование мобильного приложения еще больше экономит время.

Такси является очень удобным способом для передвижения, считают многие россияне. Сейчас российские службы такси предоставляют достаточно качественные услуги. Также довольны работой водителей такси и многие гости нашей страны. Их очень удивляет скорость приезда автомобиля на вызов. Также иностранцы считают, что в России такси стоит достаточно дешево.

Так, турист из Новой Зеландии рассказал в Сети, что ему понравилось использовать мобильное приложение для вызова машины по указанному месту или адресу. А вот туристы из Германии отметили, что российские таксисты очень часто нарушают правила дорожного движения. Гостей из Италии порадовала функция в приложении заранее рассчитывать стоимость поездки. Также их впечатлила возможность сразу видеть номер и марку автомобиля.