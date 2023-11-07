Рэпер Алишер Моргенштерн (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) заявил о готовности рассмотреть предложения о выступлении в зоне проведения специальной военной операции.

Блогер Ксения Собчак, которая взяла интервью у Моргенштерна, поинтересовалась, смог бы он выступить в зоне СВО. Она напомнила, что лидер группы «Звери», ранее выступавший против спецоперации, сделал это, изменив свою точку зрения.

Рэпер заявил, что это слишком серьезный вопрос, на который невозможно быстро ответить.

«Я буду тщательно взвешивать все за и против, если такое предложение поступит», – цитирует Моргенштерна «АиФ».

Также рэпер пояснил, что поездку в зону СВО могут расценить как некое политическое заявление, а ему хотелось бы воздержаться от плитики.