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Муж певицы Аллы Пугачевой, поднявшей ажиотаж в СМИ своим приездом в Россию, и шоумен Максим Галкин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России) заявил о гастролях по странам бывшего Советского Союза.

На латышском и русском языках он пригласил поклонников посетить концерты, которые должны пройти в Клайпеде, Вильнюсе, Шауляе и Каунасе весной 2024 года.

Помимо этого, в планах Галкина еще и гастроли по Эстонии.

Напомним, ранее иноагент пытался провестит концерты в Казахстане, но они были отменены, в чем комик тут же обвинил Россию.

В Сети до сих пор не утихают споры о том, зачем приезжала в РФ Алла Пугачева. 12 ноября она сама обратилась к россиянам и сообщила, что многомиллионная армия поклонников ее не предаст.

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