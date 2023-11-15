Известный американский бизнесмен Илон Маск во время аудиоконференции в своей соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована на территории России) заявил, что украинский президент Владимир Зеленский, живущий в «своей реальности», является настоящим «мясником». Ведь именно по его вине погибла масса украинских военнослужащих в ходе неудачного контрнаступления.

«Зеленский давно уже живет в своей реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности», – заявил Илон Маск.

При этом американский бизнесмен достаточно высоко оценил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По словам Маска, главком Залужный «ценит» жизни своих солдат» и «трезво смотрит» на происходящие события на Украине.

Стоит отметить, что американский предприниматель неоднократно критиковал действия президента Владимира Зеленского. Ранее Илон Маск подверг жесткой критике желание украинского лидера одержать победу в конфликте с Россией «любой ценой».