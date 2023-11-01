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Американский миллиардер Илон Маск объявил о планах в ближайшее время выйти на показатель производства электрических пикапов Tesla Cybertruck в 200 тысяч экземпляров ежегодно. Об этом бизнесмен заявил в подкасте Joe Rogan Experience 31 октября.

«Мы стремимся производить около 200 000 единиц в год при точечном производстве… может быть, немного больше, но я просто не могу не отметить, насколько само производство оказалось сложнее первоначальной задумки», – отметил основатель компании Tesla.

Ранее руководство компании отмечало, что в настоящий момент производственные мощности позволяют выпускать около 125 тысяч электрических пикапов Cybertruck в год. При этом в планах компании заложено поэтапное увеличение объемов производства электромобилей вплоть до 250 тысяч экземпляров ежегодно в период до 2025 года.

Тогда Илон Маск признался, что амбициозные цели руководства компании «сыграли злую шутку», поскольку в реальности инженеры компании столкнулись с непредвиденными производственными трудностями.

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