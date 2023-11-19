Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), который находится под арестом за экстремизм, намерен баллотироваться в президенты России на следующий выборах. Он поручил своему соратнику Олегу Нельзину создать предвыборный штаб, сообщило агентство РБК.

Стрелков через Нельзина призвал своих сторонников собрать достаточное количество подписей для регистрации его кандидатуры для участия в выборах весной 2024 года.

В 2014 году Гиркин был назначен министром обороны ДНР, но после потери Славянска с должности снят. В 2023-м после ряда скандальных заявлений он был арестован за экстремизм. Отмечается, что пока Стрелков находится под стражей, он вполне может выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства. Но если до выборов будет вынесен приговор, участвовать в них экс-министр ДНР не сможет.