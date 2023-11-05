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Ответ президента РФ Владимира Путина на мусульманское приветствие попал на видео, которое мгновенно стало вирусным и распространилось по Сети.

Эпизод, запечатленный на видео, произошел во время встречи главы государства с представителями Общественной палаты. На кадрах муфтий Альбир Крганов приветствует президента словами «салам алейкум».

«Алейкум ас-салам», – ответил с улыбкой Владимир Путин, сорвав аплодисменты присутствующих в зале.

Индийский медиаресурс Hindustan Times рассказал, что видео с приветствием Путина моментально стало популярным в стране. Оно покорило сердца индийцев, а также вызвало восхищение из-за отличного произношения российского президента.

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