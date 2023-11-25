Заместитель главы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский в своем Телеграм-канале поддержал высказывание российского режиссера Никиты Михалкова, что спецоперация была «послана Богом». Он опубликовал видеозапись с выступлением кинематографиста в Совете Федераций.

Под видео Ходаковский оставил краткую запись:

«Никита Сергеевич говорит слова, которые в комментариях не нуждаются».

Ранее Никита Михалков выступил во время заседания Совета Федераций. Режиссер поддержал инициативу Министерства юстиции о признании ЛГБТ экстремистской организацией и введении на нее запрета в России. Кроме того, кинематографист заявил о влиянии спецоперации на жизнь российского общества.

«СВО нам Бог послал. Просто для того, чтобы просто проснуться. Увидеть, что есть что в нашей стране. Кто есть кто, — заявил Михалков.

Режиссер также отметил, что решительный «шаг вперед» России 24 февраля 2022 года спас нашу страну от серьезных последствий. Ведь неизвестно, что могло произойти с нашим государством в противном случае. Также он заявил о своих планах в ближайшее время поехать со своей труппой на Донбасс, где они поставят спектакль «12».