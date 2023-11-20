Подразделение Армии обороны Израиля, которое вело наблюдение за границей с сектором Газа, уведомляло командование о возможном нападении ХАМАС. Однако эти предупреждения были проигнорированы, пишет израильское издание Haaretz.

Ссылаясь на собственные источники, журналисты пишут, что во всем виноваты возрастные и сексуальные предрассудки. Если бы в подразделение входили мужчины, то командование прислушалось бы к ним. Однако оно полностью укомплектовано молодыми девушками.

Они неоднократно сообщали, что радикалы завозят оборудование, позволяющее отключать камеры видеонаблюдения, активно используют машины для перемещения ближе к границе, тренируются преодолевать препятствия. Однако командование ЦАХАЛ сочло несерьезными опасения молоденьких девушек и не предприняло никаких мер для защиты границы.