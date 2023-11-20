Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Израильские женские отряды, неся боевую службу, отвечают за наблюдение на границе с Палестиной. Стало известно, что женщины-военные заметили подозрительную активность боевиков ХАМАС накануне произошедшего вторжения на территорию Израиля.

Однако командиры не сочли нужным реагировать на данные сообщения. Причем причиной, по мнению израильских женщин-военных, являются их предубеждения. Журналисты издания Haaretz пообщались с военнослужащими из подразделения израильской армии по данному поводу.

По словам военных, командование решило пренебречь сообщениями, донесенными женщинами, из-за сексизма и эйджизма. Данный отряд состоял из молодых девушек военнослужащих и женщин-командиров. Собеседник издания считает, что если бы такую информацию предоставляли мужчины, то все могло бы обернуться иначе.

В донесении была информация, что члены группировки ХАМАС активно подготавливаются к преодолению заграждений с использованием транспортных средств.

Вам может понравиться

Mash: Трепова изначально хотела убить военкора Татарского на лекции в Москве

Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) планировала убить военного корреспондента Владлена Татарского в Москве. В марте у него была лекция в Российском новом университете и именно там

Игорь Стрелков призвал сторонников выдвинуть его кандидатуру на выборы президента РФ

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), который находится под арестом за экстремизм, намерен баллотироваться в президенты России на следующий выборах. Он поручил своему соратнику Олегу Нельзину создать предвыборный штаб, сообщило

Блогер Васильев опроверг слухи о своем увольнении после ухода с «Соловьев LIVE»

После ухода с «Соловьев LIVE» известного российского блогера Стаса Васильева в Сети начали распространяться слухи якобы о его увольнении. Поэтому Стас решил лично опровергнуть слухи о своем увольнении, высказавшись по