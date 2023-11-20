Израильские женские отряды, неся боевую службу, отвечают за наблюдение на границе с Палестиной. Стало известно, что женщины-военные заметили подозрительную активность боевиков ХАМАС накануне произошедшего вторжения на территорию Израиля.

Однако командиры не сочли нужным реагировать на данные сообщения. Причем причиной, по мнению израильских женщин-военных, являются их предубеждения. Журналисты издания Haaretz пообщались с военнослужащими из подразделения израильской армии по данному поводу.

По словам военных, командование решило пренебречь сообщениями, донесенными женщинами, из-за сексизма и эйджизма. Данный отряд состоял из молодых девушек военнослужащих и женщин-командиров. Собеседник издания считает, что если бы такую информацию предоставляли мужчины, то все могло бы обернуться иначе.

В донесении была информация, что члены группировки ХАМАС активно подготавливаются к преодолению заграждений с использованием транспортных средств.