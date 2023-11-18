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Грузинская и российская певица Тамара Гвердцетели, которая заявляла, что не намерена возвращаться в Россию, была замечена в Казахстане. Она дала концерт, на котором публично поддержала Украину.

Во время исполнения одной из композиций зал зажегся синим цветом. Его дополнили фанфары, окрашенные в желтый, из-за чего концертная площадка стала похожей на украинский флаг.

«Сегодня в мире творится такое, что каждый из нас и в душе должен зажечь свою свечу. Свечу добра, мира, человечности», – заявила певица и расплакалась.

Также она исполнила несколько песен на украинском языке.

Издание «Царьград» обратило внимание, что ей не приходило в голову плакать, когда ВСУ обстреливали Донбасс с 2014 года.

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