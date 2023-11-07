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Популярная телеведущая и актриса Лариса Гузеева, являющаяся одним из членов жюри телепередачи «Перепой звезду», расплакалась из-за композиции, исполненной участниками шоу. Гузеева невероятно растрогалась, когда комментировала выступления конкурсанта Игоря Ларина и певца Юлиана.

56-летний участник шоу Игорь Ларин исполнил песню «Город, которого нет». Ему нужно было соревноваться со звездой – певцом Юлианом. Оба исполнителя смогли гармонично объединиться в дуэте. Однако члены жюри все же присудили победу артисту Юлиану, так как посчитали его выступление более профессиональным.

Самым строгим критиком выступила Лариса Гузеева. По ее словам, данная композиция является одной из ее любимых. Она рассказала, что с ней у нее связана личная история. А песня посвящена Санкт-Петербургу, городу, в котором артистка прожила много лет.

«Там я встретила свою любовь, сын родился. Сердце сжимается, когда слышу эту песню, но не получилось. Она не «про громко» совершенно. Юлиан пытался исправить ситуацию, но не получилось», — заявила Гузеева.

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