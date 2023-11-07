Около 4:10 7 ноября крымчане сообщили о взрывах в районе Новофедоровке и Сак. Кроме того, спустя 20 минут беспилотники ВСУ попытались атаковать акваторию Севастополя, о чем заявил губернатор Михаил Развозжаев.

Во всех случаях отработали системы противовоздушной обороны. Все службы работают в обычном режиме.

Минобороны РФ сообщило, что девять дронов самолетного типа удалось уничтожить, еще 8 было перехвачено над морем и территорией полуострова Очередная попытка террористического нападения на Крым успешно предотвращена.

ВСУ используют БПЛА для атаки на Крым, а также на приграничные регионы России. Так, 6 ноября сообщалось об уничтожении двух таких дронов над территорией Воронежской области.