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Знаменитый российский исполнитель Григорий Лепс недавно сделал шокирующее заявление. Исполнитель хита «Самый лучший день» признался, что у него есть внебрачный сын. Об этом артист рассказал на гала-концерте в Кремле, посвященному столетию композитора Исаака Шварца. Об этом сообщает издание «5 канал».

По словам Григория Лепса, его внебрачный ребенок уже взрослый, состоявшийся человек. У него есть семья и работа, но они не общаются. По словам артиста, он виделся со своим сыном только один раз и больше не видит смысла с ним поддерживать контакт. Артист также отметил, что у многих есть внебрачные дети, в особенности у звезд, однако не каждый готов в этом признаться.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс заработал практически 30 миллионов рублей на ресторанных проектах. Артист владеет двумя гастрономическими компаниями. В 2021 году певец стал одним из учредителей компании, занимающейся доставкой продуктов и ресторанной деятельностью.

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