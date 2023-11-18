Автомобильная выставка, проходящая в китайском Гуанчжоу, открыла свои двери посетителям 17 ноября и в тот же день стартовал автосалон в калифорнийском Лос-Анджелесе. Мировые производители авто порадовали посетителей обеих выставок обилием представленных новинок.

Китайский бренд Tank, входящий в концерн Great Wall, успешно дебютировавший на российском рынке в начале 2023 года, представил свою флагманскую модель Tank 700. Брутальная внешность новинки соответствует его внушительным размерам, превышающим габариты Toyota Land Cruiser. Под капотом китайского внедорожника установлена гибридная силовая установка суммарной мощностью в 524 л. с.

Популярный производитель электроники Xiaomi решил вывести на рынок свой первый электромобиль под названием SU7. При этом компания разработала дизайн, а сборка автомобиля будет осуществляться на мощностях концерна BAIC. Будет доступна полноприводная и моноприводная версия электромобиля.

Полюбившаяся россиянам марка Zeekr, принадлежащая концерну Geely, представила на выставке модель 007. Автомобиль по размерам сопоставим с немецким седаном BMW 3-Series. При этом электромобиль будет доступен с задним приводом на 422 л. с. и полноприводная версия, развивающая 646 л. с.

В США японская компания Subaru показал новое поколение своего кроссовера Forester. На фоне современных китайских электромобилей японский кроссовер может показаться настоящим «динозавром». Под капотом расположился хорошо зарекомендовавший себя атмосферный оппозитник объемом 2,5 литра, развивающий 183 л. с. При этом приборная панель у кроссовера осталась с аналоговыми шкалами, что в настоящее время является редкостью.