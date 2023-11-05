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Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный стал автором нескольких публикаций в издании The Economist, в последней из которых он признает «тупиковость» украинского контрнаступления, отдает должное Вооруженным силам Российской Федерации и подвергает критике западных партнеров. Обозреватель РИА Новости разбирался в изменении официальной риторики украинского главкома.

Залужный в своем девятистраничном материале признает, что в соответствии с расчетами ВСУ должны были продвигаться по 30 километров вглубь фронта ежедневно, однако в реальности в течение пяти месяцев контрнаступления украинские силы смогли продвинуться вперед на 17 километров.

«Если вы посмотрите на учебники НАТО и математические расчеты, которые мы делали, четырех месяцев нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова входить и выходить», – написал украинский главком, поставив под сомнение западную военную науку в целом.

При этом главком ВСУ призывает западных партнеров обеспечить украинскую армию технологическим превосходством на поле боя, чтобы совершить прорыв, однако уже в следующем материале отмечает, что прорыва достичь не удастся, противореча собственным словам.

«Как и в Первую мировую, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет», – отмечает Залужный.

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