Единственный способ победить коррупцию на Украине – это заменить огромную армию чиновников на цифровые системы. Тогда бороться с коррупционерами не придется, заявил глава СНБО Алексей Данилов.

Он пояснил, что действующее законодательство Украины очень запутано и хитро, так как дает возможность находящимся у власти людям принимать те решения, которые им больше нравятся. Если изменить законы и вместо людей задействовать автоматические системы, подобных эпизодов просто не станет.

«Правила и системы в стране должны быть такими, которые делают невозможной коррупцию от слова “совсем”», – заявил Данилов.

Напомним, что многие западные эксперты сходятся во мнении, что «снарядный голод», с которым регулярно сталкиваются ВСУ – это как раз результат коррупции. Боеприпасы, вооружение и техника, поставляемая Киеву Западом, отправляются прямиком на черный рынок, а бойцы украинской армии не получают ничего.