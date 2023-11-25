Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк рассказал о терактах Киева на Крымском мосту. Особое внимание он уделил диверсии, организованной 17 июля, когда сооружение атаковали надводные беспилотники Sea Baby.

Кроме того, Малюк заявил, что «Крымский мост обречен», но подробности новых терактов, которые безо всяких сомнений готовит Украина, раскрывать не стал.

Напомним, 17 июля была повреждена автодорожная часть моста, погибли два человека. Проезд по сооружению был организован в реверсивном режиме. Первый теракт состоялся 8 октября прошлого года – тогда прямо на мосту взорвался грузовой автомобиль и загорелись цистерны железнодорожного состава. Известно о троих погибших.

Сейчас при появлении малейших угроз движение по Крымскому мосту на некоторое время приостанавливается.