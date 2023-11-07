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Помощник главкома ВС Украины Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате взрыва гранаты, полученной в качестве подарка на день рождения. Об этом в своем Телеграм-канале написал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«В результате первоочередных следственных действий удалось выяснить первые обстоятельства трагедии. У погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну», – написал глава МВД Украины.

По его словам, помощнику Залужного подарили гранаты нового западного образца. Граната сдетонировала после того, как Частяков забрал гранату у сына и выдернул из нее кольцо. Сообщается, якобы погибший майор принял подаренные гранаты за сувенирные рюмки. Клименко подчеркнул, что подаривший Частякову западные гранаты офицер уже найден. В настоящий момент он дает показания.

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