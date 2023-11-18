Истребители F-16, на которые ВСУ возлагают большие надежды, не помогут Киеву достичь цели и «вернуть» утраченные территории. Об этом заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур. Он пояснил, что вооруженные конфликты выигрывают армии, а не самолеты, передает РИА Новости.

Певкур добавил, что у Киева постоянно возникает дефицит боеприпасов, у него нет снарядов для РСЗО и дальнобойных ракет.

Наличие истребителей – это весьма важный фактор, но только в том случае, если у страны есть армия. Именно она должна не только отвоевывать, но и контролировать территории. Самолеты на это не способны, поэтому даже если у Киева появятся F-16, добиться успеха без большой и хорошо подготовленной армии он не сможет.