Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Истребители F-16, на которые ВСУ возлагают большие надежды, не помогут Киеву достичь цели и «вернуть» утраченные территории. Об этом заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур. Он пояснил, что вооруженные конфликты выигрывают армии, а не самолеты, передает РИА Новости.

Певкур добавил, что у Киева постоянно возникает дефицит боеприпасов, у него нет снарядов для РСЗО и дальнобойных ракет.

Наличие истребителей – это весьма важный фактор, но только в том случае, если у страны есть армия. Именно она должна не только отвоевывать, но и контролировать территории. Самолеты на это не способны, поэтому даже если у Киева появятся F-16, добиться успеха без большой и хорошо подготовленной армии он не сможет.

Вам может понравиться

Бывший полковник СБУ Стариков: Запад в шоке и не понимает, что делать дальше с Украиной

Запад в шоке от результатов украинского наступления и не знает, что делать с Киевом дальше. При этом виноваты в сложившейся ситуации именно украинские власти, рассказал изданию Politeka Online экс-полковник СБУ

Дочь народного артиста Абдулова снялась в семейной комедии «Баба Мороз и тайна Нового Года»

Семейная комедия режиссера Андрея Богатырева «Баба Мороз и тайна Нового Года» выйдет в прокат уже 30 ноября. 16-летней дочери советского и российского актера Александра Абдулова Евгении досталась хоть и второстепенная,

Гвердцители расплакалась на концерте в Казахстане и публично поддержала Украину

Грузинская и российская певица Тамара Гвердцетели, которая заявляла, что не намерена возвращаться в Россию, была замечена в Казахстане. Она дала концерт, на котором публично поддержала Украину. Во время исполнения одной