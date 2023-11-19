Немецкая компания «Мессершмидт-Бёльков-Блом» передала в распоряжение Минобороны Украины новейшие вертолеты Bo 105-E4. Это многоцелевые винтокрылые машины, производство которых открылось совсем недавно.

Вертолет может разгоняться до скорости в 204 километра в час и преодолевает до 575 км. На борту можно разместить четырех человек. Винтокрылая машина обладает хорошими ударными характеристиками, поэтому командование ВСУ надеется задействовать ее для охоты на российские танки. Но есть одно «но».

Чтобы использовать Bo 105-E4 в качестве ударного вертолета, ВСУ потребуется использовать немецкие ракеты HOT. Однако Берлин на данный момент не принял решения о передаче этих противотанковых боезарядов Киеву. Поэтому вертолет будет действовать как транспортник, не нанося ударов по ВС РФ.