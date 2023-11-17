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Украинцы не должны делать трагедии из-за ситуации с Авдеевкой независимо от того, чем завершаться бои в этом населенном пункте. Такое заявление сделал генерал ВСУ Сергей Кривонос, ранее занимавший должность заместителя командующего Сил специальных операций, передает портал «Военное дело».

Подобные заявления украинские политики и высокопоставленные военные уже делали по отношению к другим населенным пунктам. И означают они лишь одно – подготовку общественного мнения к сдаче города. Не исключено, что Кривонос и другие достаточно компетентные военные отлично понимают, что удержать Авдеевку под натиском ВС РФ не удастся. Именно поэтому начинают звучать такие высказывания.

Ранее Киев заявлял, что никакого стратегического значения не имеют Северодонецк с Лисичанском, Соледар и другие города, которые через короткое время освобождались российскими ВС. Сейчас наступила очередь Авдеевки.

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