Президент Украины должен быть «с опытом Шарля де Голля», чтобы искоренить коррупцию и перевести экономику на военные рельсы, заявил генерал ВСУ Дмитрий Марченко. Он отметил, что готов поддержать выдвижение на пост главы государствам действующего главкома ВСУ Валерия Залужного.

При этом Марченко заявил, что не претендует на нынешний пост Залужного и не хотел бы становиться новым главнокомандующим. Но с удовольствием вошел бы в команду такого президента.

О стремительно растущих разногласиях между Зеленским и Залужным постоянно пишут украинские и западные СМИ. При этом действующий глава государства заявил, что сейчас не подходящее время для проведения выборов президента Украины.