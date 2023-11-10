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Оборонительная тактика России принесла ожидаемые результаты – ВС РФ разгромили наступающие силы противника и перешли к стратегической обороне. Ключевая цель – полностью уничтожить ВСУ и начать наступление на Одессу, уверен отставной генерал бундесвера Харальд Куят.

Немецкий военный отметил, что уже сейчас ВС РФ готовят переход к наступлению на Купянск и Красный Лиман. Если ВСУ не успеют переориентироваться и защитить должным образом эти направления (а они не успеют из-за колоссальных потерь), то российские военные добьются своих целей и сметут обороняющиеся силы.

Кроме того, в РФ все чаще звучат заявления о скором переходе к активной обороне, которая в конечном итоге станет полномасштабным наступлением. Резервов у Москвы вполне хватит даже для рывка на Одессу, пояснил эксперт в эфире YouTube-канала HKCM.

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