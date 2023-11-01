В 2022 году в Турции считали, что русские туристы никуда не денутся и будут продолжать ездить отдыхать на турецкие курорты даже за большие деньги. Именно поэтому цены для них были увеличены в несколько раз. Однако это оказалось ошибкой, рассказал глава компании Loti Айдын Яшачак.

Он отметил, что теперь на российском рынке у Турции есть два сильных конкурента. Это Мальдивы и Бали, которые не стали повышать цены на отдых, а напротив, сделали все возможное, чтобы завлечь туристов из РФ. И добились своего.

«В итоге мы не только растеряли туристов, у них к нам теперь и доверия нет», – заявил Яшачак.

Он считает, что для исправления ситуации необходимо срочно пересматривать цены. При этом имеет смысл делить всех туристов на «элитных» и «массовых» и привлекать как можно больше первых на турецкие курорты.

При этом сам Яшачак не верит, что какие-то меры позволят улучшить ситуацию с российскими туристами в следующем году. Скорее всего, она останется такой же, как и минувшим летом.