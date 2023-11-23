Бывший солист группы «На-На» Валерий Юрин в интервью «Газете.ру» объяснил свое «неадекватное» поведение на вечере памяти Михаила Круга в Новосибирске. Он заявил, что это была такая своеобразная «фишка».

Также Юрин заявил, что уже два года не употребляет спиртное, поэтому все обвинения в том, что он был пьян, не соответствуют действительности. Журналисту, которая сообщила о его «неадекватном поведении», бывший солист назвал «гнидой, блохой и мразью», а также заявил, что ее стоило бы «посадить в тюрягу».

Издание Gazeta.ru также связалось с главным редактором портала NGS.ru Мариной Малковой. Она отметила, что журналистка, написавшая о недовольстве зрителей выступлением «На-На» на концерте памяти шансонье, цитировала слова одного из поклонников Круга и ничего не выдумывала.