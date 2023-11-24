В новой видеозаписи, которую шоумен Максим Галкин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России) опубликовал в Сети, сообщается, что Алла Пугачева будет 26 ноября находиться в Лондоне, на вечеринке с подругами.

На записи дети звездной пары Гарри и Лиза обсуждают подарок на День матери для Аллы Пугачевой. Гарри предлагает купить большой букет цветов, но Лиза напоминает, что родительницы не будет дома 26 ноября. Она улетает в Лондон. После этого наследники рассуждают о том, что букет можно будет заказать с доставкой.

В настоящий момент известно, что семейство Пугачевой живет на Кипре, куда певица и шоумен вместе с детьми перебрались из Израиля после начала конфликта на Ближнем Востоке.