Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин прокомментировал опубликованное в украинских средствах массовой информации заявление о том, что якобы летнее контрнаступление ВСУ «было одним из аспектов психологической спецоперации». Его заявление публикует РИА Новости.

«Официальный Киев во всех СМИ стал распространять информацию о том, что, дескать, не было никакого контрнаступа, и что это была лихая операция психологических спецслужб Украины. Ну что ж: ненастоящая страна, ненастоящий контрнаступ, ненастоящий клоун президент. Все ненастоящее. Только сотни тысяч гробов реальные для украинцев и их семей. А вот настоящей операцией психологического характера можно назвать обещания принять Украину в НАТО и в Евросоюз», – отметил Гагин.

Напомним, что Еврокомиссия рекомендовала украинскому правительству провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить системную борьбу с коррупцией для получения статуса кандидата в члены ЕС.